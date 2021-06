Avhør i drapssak i Sandefjord fortsetter mandag

NTB Innenriks

– Vi legger til grunn at avhøret vil fortsette i løpet av ganske kort tid med en annen tolk, planen er at avhøret fortsetter i formiddag. Søndagens avhør måtte avbrytes på grunn av misforståelser mellom tolken og den siktede, sier advokat Jon Anders Hasle som forsvarer mannen i 20-årene, til NTB.

De innledende avhørene av de to mennene som begge er siktet for drap eller medvirkning til drap på en 19-åring natt til søndag, ble avbrutt søndag kveld.

Forklart seg om rolle

– Han har forklart seg om hvilken rolle han har i saken, men jeg kan ikke gå nærmere inn på forklaringen og hvordan han stiller seg til siktelsen ennå, sier Hasle.

Også den andre siktede er villig til å forklare seg, sier mannens forsvarer, advokat Søren Hellenes.

– Avhøret fortsetter i dag, trolig midt på dagen. Vi hadde en prat i går og det ble begynt på et avhør, men forskjellige problemer og ettersom det ble sent, så ble avhøret avbrutt. Foreløpig er det altfor tidlig å si noe om hvordan han knytter seg til hendelsen og hvordan han stiller seg til siktelsen, sier Hellenes.

Det legges trolig opp til at politiet vil framstille de to siktede for varetektsfengsling tirsdag.

Stikkskader

Da politiet ankom adressen i Runarveien rett over klokka 4 natt til søndag, fant de 19-åringen med det som fremsto som stikkskader.

– Innledningsvis ble ikke skadene vurdert som livstruende, men blodtapet som følge av stikkskadene førte til at mannen dessverre døde på sykehuset, opplyste politiadvokat Pernille Nordendal i Sørøst politidistrikt til NTB.

Politiet skal ha møtt til sammen fem personer på stedet, og de besluttet å pågripe to av dem. Opprinnelig var de siktet for grov kroppsskade, men siktelsene ble skjerpet til drap eller medvirkning til drap etter at 19-åringen døde av skadene.

– Ikke tilfeldig offer

De to siktede er av utenlandsk opprinnelse og ikke norske statsborgere, men relasjonene mellom de involverte er tilsynelatende uklar så tidlig i etterforskningen. De har begge lovlig opphold i Norge og er bosatt i Sandefjord.

– Slik det framstår for oss, var ikke avdøde et tilfeldig offer. Men foreløpig har vi ikke så mange detaljer rundt relasjonene. Dette er noe av kommer til å konsentrere den videre etterforskningen rundt, sa Nordendal.

