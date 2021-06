19 nye koronasmittede i Oslo

NTB Innenriks

Gjennomsnittet de sju foregående dagene er 51 smittede.

Lørdag ble det meldt om 17 nye smittede, en markant nedgang fra fredag da Oslo kommune registrerte 53 nye smittetilfeller.

Smittetallene for hver enkelt bydel var søndag ikke oppdatert på Oslo kommunes smittesider. Lørdag var derimot smittetallene høyest i bydelen Vestre Aker, med et smittetrykk på 303 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Bak lå bydelene Nordre Aker med 225 og Nordstrand med 186 smittede per 100.000 innbyggere.

Bydelen Grorud har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 40 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Til sammen 36.938 Oslo-borgere er registrert smittet siden mars i fjor.

(©NTB)