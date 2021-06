Skogbrann i Oslo slokket

NTB Innenriks

Nødetatene rykket like før klokken 14 lørdag ettermiddag ut til området mellom Odvar Solbergsvei og Bånkall der det startet å brenne i en kraftledningsgate.

– Det er vanskelig atkomst og stedet ligger litt utenfor allfarvei, sa vaktkommandør Tor Audunhus i Oslo Brannvesen til NTB i 14.30-tiden.

Det ble først meldt om at det brant i et område på 100 til 200 kvadratmeter. Brannvesenet opplyser kort tid etter at ilden hadde spredd seg til et område på 400 til 500 kvadratmeter.

Like over klokken 15 meldte brannvesenet at de hadde fått kontroll på brannen.

Avisa Oslo skriver i 17.30-tiden at brannen er slokket og at de fleste nødetatene har avsluttet sitt arbeid på stedet, men brannvesenet er igjen med én enhet.

– De følger med på at det ikke blusser opp igjen utover ettermiddagen og kvelden, sier Rune Hekkelstrand, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Politiet har opprettet en sak for å forsøke å finne ut av hvorfor brannen startet.

