Elleve nye koronasmittede på Jæren

Antallet nye smittede fredag var det samme som dagen før. Sju av de elleve er avdekket i Stavanger, to i Sandnes mens Sola og Randaberg begge meldte om ett nytt smittetilfelle, melder Stavanger Aftenblad.

For de smittede er smitteveien kjent i fem av tilfellene, mens det for to er knyttet til innreise. For de øvrige er smitteveien ukjent og smittesporing pågår.

Fredag kveld varslet Stavanger kommune at flere som hadde vært på Beverly Hills Fun Pub i kommunen lørdag 5. juni, har testet positivt for koronaviruset. Kommunen ber alle som har vært på puben eller stått utenfor i kø denne kvelden, om å teste seg.

