19 koronasmittede på russisk tråler i Tromsø

– Båten har vært på fiske i Barentshavet, og meldte sin ankomst til Tromsø torsdag. Da den kom til Tromsø, gikk vi om bord og gjennomførte tester. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med mannskapet, sier leder Per Harald Korsmo ved koronasenteret i Tromsø kommune.

Tråleren har et mannskap på 34 personer.

Ingen av dem har vært i kontakt med andre i Tromsø, og alle de smittede er isolert på pandemiavdelingen i bydelen Kroken i Tromsø. De øvrige er på karantenehotell eller i karantene om bord i båten.

Samtidig ber kommunen passasjerer som var med to bussavganger torsdag 10. juni, om å ha lav terskel for å teste seg. En person som var smittet har reist med de aktuelle bussene før vedkommende var klar over egen smitte, opplyser kommunen.

Det gjelder buss 20 fra Universitetet i Tromsø til bruhodet Tromsdalen, med avgang klokka 21.18, og buss 26 fra Novasenteret i Tromsdalen til Lars Eriksens vei, med avgang klokka 21.45.

