Norges oljepolitikk får internasjonal kritikk

Olje- og energiminister Tina Bru (H) kalte fredag inn til en pressekonferanse der hun gjorde det klart at Norge vil fortsette å lete etter olje. Det vekker reaksjoner.

– Norske myndigheter og industrien kan ikke ignorere vitenskapen, sier Sandrine Dixson-Decleve, president i tankesmia Romaklubben.

– Vi ser til Norge for lederskap og ambisjoner i energiskiftet, ikke selvtilfredshet og tilbakesteg, skriver tankesmia i en uttalelse.

Også Verdens naturfond er kritisk. WWFs klima- og energisjef, Manuel Pulgar-Vidal, sier at Norge ved å stå på oljebransjens side kan bli stående igjen med havarerte ressurser.

– Norges beslutning vil øke risikoen for at verden når et kritisk vippepunkt for klimaet, som kan få ødeleggende påvirkning på naturen vi er avhengig av, sier han.

Ifølge USAs energibyrå er Norge den 14. største oljeprodusenten i verden, og den 8. største gassprodusenten.

