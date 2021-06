Nå får Tusenfryd åpne portene

NTB Innenriks

Etter at Ås kommune gikk ut av de lokale forskriftene er parken, som ligger like utenfor Oslo, klar for åpning lørdag.

Det er innført flere smitteverntiltak, mange av disse er identiske med de gjeldende smittevernrådene i Norge – men det er også innført spesifikke tiltak som er spesielt tilpasset parken og driften av attraksjonene.

Et av tiltakene er at det daglig er et begrenset antall billetter tilgjengelig. Derfor ber TusenFryd om at alle som ønsker å besøke fornøyelsesparken om å bestille datofestede billetter i forkant av besøket.

– Dette er helt nødvendig for at vi skal kunne holde kontroll på hvor mange vi har i parken og her gjelder «først til mølla» prinsippet, sier TusenFryd-direktør Bjørn Håvard Solli.

I første omgang slippes under 50 prosent av normalt besøk inn per dag, men dette vil bli vurdert og justert ut fra gjeldende restriksjoner, smittesituasjon og omfang på smitteverntiltak.

