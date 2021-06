Mindreårig fikk mobilen inndratt av lagmannsretten

NTB Innenriks

Dommen skal være den første i sitt slag i Norge der noen under 15 år har fått mobilen inndratt, ifølge aktor ifølge statsadvokat Stein Vale, melder NRK.

Gutten fikk tilsendt et bilde av jenta av en kamerat og delte det med to venner. Han lagret det også på mobilen. Da jenta ba ham slette det, krevde han penger av henne.

Saken ble anmeldt og politiet ville inndra guttens mobiltelefon, men tapte i tingretten. Borgarting lagmannsrett kom til motsatt konklusjon, og peker i dommen på at samfunnet har få virkemidler tilgjengelige når slike lovbrudd blir gjort av mindreårige.

Lagmannsretten mener derfor at en inndragning av telefonen kan ha en allmennpreventiv virkning, og mener det er skjerpende at gutten ville ha penger for å slette bildet.

Statsadvokat Stein Vale mener dommen er prinsipielt viktig og sender et klart signal til mindreårig ungdom.

– Bruker du mobiltelefonen til å spre seksualiserte bilder av barn, risikerer du at mobiltelefonen blir inndratt. Du slipper ikke unna en reaksjon fra samfunnet selv om du er under den kriminelle lavalderen, slår han fast.

