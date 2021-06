Mann tiltalt for å ha lurt til seg nesten 800.000 kroner i koronakompensasjon

NTB Innenriks

Ifølge Romerikes Blad skal mannen ha brukt identiteten til 17 andre personer da han fikk utbetalt pengene. Flere av disse ikke ante at de ble utnyttet.

– Han har fått utbetalt lønnskompensasjon for permitterte, refusjon av sykepenger og kompensasjon for bortfall av inntekt som selvstendig næringsdrivende. Det som er spesielt med denne saken er at det aldri har vært drift i noen av de to selskapene han har fått kompensasjon for, opplyser politiadvokat i Økokrim, Johan Strand Moldestad.

Nav utbetalte i alt 785.744 kroner til mannen og flere av personene som ble oppgitt som ansatt i enkeltpersonforetak han hadde opprettet. Økokrim opplyser at de har tatt beslag i et mindre pengebeløp, men tror at mesteparten av pengene er brukt opp.

Mannens forvarer, Thomas Klevenberg sier hans klient erkjenner delvis straffskyld etter tiltalen.

I september må mannen møte i Romerike og Glåmdal tingrett, tiltalt for grovt bedrageri.

(©NTB)