FHI-direktøren om Janssen-vaksinen: Unikt å tillate en vaksine man kan dø av

Til VG sier Stoltenberg at det er unikt i norsk sammenheng å tillate en vaksine man kan dø av.

– At man tar en vaksine med så tydelig risiko for dødelige bivirkninger er uvanlig, sier FHI-direktøren og sikter til at det nå åpnes for bruk av Janssen-vaksinen utenfor vaksinasjonsprogrammet.

Vaksinen ble i mai satt på pause i Norge, etter flere tilfeller der vaksinerte har fått blodpropper og lavt antall blodplater. Til avisen sier Stoltenberg at hun frykter både blodpropp-tilfeller og dødsfall.

– Jeg er redd for at noen får blodpropp og jeg er redd for at noen kan dø av dette. Men jeg håper det ikke skjer.

Men til tross for dette er hun også åpen for at vaksinen er mindre farlig enn de tror.

– Det er selvfølgelig en mulighet. Det må vi være åpne for og håpe, sier hun.

FHI har anbefalt å ikke gjøre Janssen-vaksinen tilgjengelig for bruk utenfor vaksinasjonsprogrammet, noe regjeringen onsdag gikk inn for.

Dersom kriteriene er oppfylt, kan du fra tirsdag be om en legevurdering for å få Janssen-vaksinen.

