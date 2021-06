Erna Solberg setter nye hydrogenmål

NTB Innenriks

Løftet er en del av regjeringens nye veikart for hydrogen, som ble lagt fram fredag.

De fem hydrogenknutepunktene skal etableres innenfor maritim transport, med mulighet for tilkobling til langtransport, opplyser statsministeren.

Nøyaktig hvor de skal etableres, er ikke avgjort, men tre muligheter er etablering av ferjesamband på hydrogen i Stavanger og mellom Bodø og Moskenes og etablering av et knutepunkt på Kollsnes utenfor Bergen.

Solberg går også inn for ett til to industriprosjekter med produksjonsanlegg for hydrogen.

Regjeringen vil i tillegg etablere fem til ti pilotprosjekter for utvikling av billigere hydrogenløsninger.

Innen 2030 skal det legges til rette for et nettverk av hydrogenknutepunkter og realisering av fullskala hydrogenprosjekter i industrien. Ambisjonen er at hydrogen på dette tidspunkt skal være etablert som et reelt alternativ i maritim sektor.

