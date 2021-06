NTB Innenriks

Det var en representant i Skandinavia for selvstyremyndighetene i Nord-Syria som uttalte til Aftenposten om at norske statsborgere skal utvises.

Opplysningen var torsdag ukjent for det norske Utenriksdepartementet og en talsmann for selvstyremyndighetene i Nord-Syria sier til NRK at det ikke stemmer at norske IS-kvinner vil bli utvist.

Kamel Akef er talsperson for selvstyremyndighetene i Nord-øst Syria. Han avviser at det er planer om å utvise norske IS-kvinner.