Smittetallet holder seg lavt i Drammen – tre nye registrerte smittede

– For første gang siden begynnelsen av mars er vi nå nede i under 100 nye smittetilfeller i den foregående toukersperioden, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Det er totalt påvist 94 nye smittetilfeller de siste 14 dagene. 66 av dem var i løpet av de første sju dagene av toukersperioden. De siste sju dagene er det påvist 28 nye smittetilfeller.

– Risikoen for smitte er riktignok ikke borte. Det er fortsatt noen smittetilfeller som påvises hver dag, men et så lavt smittetrykk gjør hverdagen tryggere for oss alle sammen, og det er relativt enkelt å holde god oversikt over alle smittetilfellene, sier Sagberg.

