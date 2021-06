Kommunedirektøren går inn for lettelser i Trondheim

NTB Innenriks

Formannskapet i Trondheim utsatte tirsdagens møte om koronareglene for å se an smitteutviklingen i kommunen noen dager ekstra.

Onsdag ble det meldt om åtte nye registrerte smittede, mens det torsdag meldes om tre nye tilfeller.

Når formannskapet torsdag møtes, går kommunedirektør Morten Wolden inn for lettelser for trønderne, skriver flere medier – blant annet Adresseavisen, NRK og Nidaros.

I forslaget går han inn for at utestedene igjen kan skjenke, men kun til klokken 22 og med matservering.

Det foreslås også at treningssentre og svømmehaller igjen kan åpne, men kun for kommunens egne innbyggere. Antall gjester på besøk i private hjem økes i forslaget fra to til fem.

I forslaget er det forbud mot arrangementer, påbud om hjemmekontor og plikt til å bruke munnbind.

Formannskapet i Trondheim møtes klokken 14.

