Flere kommuner i gang med å vaksinere utenlandsstudenter

NTB Innenriks

FHI sier at de som skal studere eller gå på skolen i utlandet, er ikke prioritert foran andre.

– Vi har imidlertid oppfordret kommunene til å finne løsninger slik at de som skal studere utenlands, kan få begge doser før de forlater landet. Det er kommunene som må se i hvilken grad dette er mulig å få til i den enkelte sak, sier seksjonsleder Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet til NTB.

NTNU i Trondheim er blant utdanningsstedene som har samlet inn oversikt over studenter som skal på utveksling, og som forsøker å avklare vaksinering i studiekommune eller hjemkommune.

Ansa, samskipnaden for norske studenter i utlandet, er også blitt varslet om at de større kommunene sier de skal vaksinere studenter som skal til utlandet. Både Stavanger og Ålesund er blant kommunene som har sendt ut beskjed om at utenlandsstudenter kan bli vaksinert.

– Nå håper vi i Ansa at alle andre kommuner i Norge vil følge deres eksempel. Vi ber også studentene ta kontakt med sin fastlege, sier leder Morgan Alangeh i Ansa.

I 2020 studerte 13.500 norske studenter i utlandet, ifølge tall fra SSB. Dette er det laveste registrerte antallet studenter siden 2010.

(©NTB)