Bestillingshopp hos TUI den siste uka

NTB Innenriks

Kommunikasjonssjef Nora Aspengren sier til NTB at charterselskapet ikke ser et voldsomt hopp etter regjeringens pressekonferanse onsdag ettermiddag, men at det har vært bra flere dager den siste uka.

– Det vi ser, er at vi har hatt det beste salget i 2021 de siste fire dagene, sier hun.

Hun tror økningen i sydentursalget er en effekt av flere gode koronanyheter den sisten tiden.

– Vi ser at folk begynner å bestille flere reiser med avreise i august og juli. Tidligere har det vært flest reiser fra september og utover, sier Aspengren.

Det er også vekst i antall barnefamilier som bestiller ferietur.

Det er Hellas som er mest populært i sommer, med øyene Kreta, Rhodos og Samos. Mens det til vinteren er Kanariøyene som gjelder, men Thailand og Mexico er også populært.

Onsdag ble det klart at nordmenn som er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste seks månedene, slipper innreisekarantene etter å ha vært i utlandet.

Utenriksdepartementet fraråder imidlertid fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

(©NTB)