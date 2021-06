Aftenposten: Norske IS-kvinner blir utvist fra Syria

NTB Innenriks

– Vi har besluttet å utvise norske statsborgere som vi ikke kan straffeforfølge på grunn av mangel på tilstrekkelig bevis for at de har begått kriminalitet i Syria, sier representant for selvstyremyndigheten i Skandinavia, Shiyar Ali, til avisa.

Onsdag ble det klart at svenske myndigheter hadde blitt orientert om beslutningen. De har fått beskjed om at IS-mistenkte svenske kvinner vil bli utvist i løpet av høsten.

Tidligere torsdag opplyste Utenriksdepartementet til NTB at de ikke har mottatt en tilsvarende henvendelse om at norske borgere skal utvises fra Syria.