Sju nye registrerte smittede i Trondheim

Av de nye smittede er fire smittet av kjente nærkontakter, opplyser kommunen. I tillegg er én smittet i utland, én har ukjent smittekilde, én er smittet i en annen kommune.

I alt 1.129 personer testet seg i Trondheim tirsdag.

Tirsdag skulle formannskapet etter planen fatte et vedtak om koronatiltakene, men utsatte avgjørelsen til torsdag. Bakgrunnen er at de ønsker oppdaterte smittetall noen dager til for å se om smitten er på vei ned.

De strenge smittevernreglene, som formannskapet vedtok 31. mai, gjelder dermed fram til torsdag.

