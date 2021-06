Regjeringen åpner for oljeleting i 84 nye blokker

NTB Innenriks

Det er foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 84 blokker, hvorav fire i Nordsjøen, ti i Norskehavet og 70 i Barentshavet, skriver Olje- og energidepartementet i en pressemelding onsdag.

– Utlysning og tildeling av areal er viktig for å opprettholde aktivitetsnivået på norsk sokkel. Det bidrar til god ressursforvaltning, skaper store verdier for fellesskapet og trygger arbeidsplasser over hele landet, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

I denne konsesjonsrunden er søknadsfristen satt til onsdag 8. september.

– Gir fullstendig blaffen

Leder Frode Pleym i Greenpeace Norge sier en grønn og rettferdig omstilling er truet.

– Det internasjonale energibyrået (IEA) har nylig fastslått at det ikke er plass for mer oljeleting om vi skal nå klimamålene. Regjeringen gir fullstendig blaffen i både IEA og forskerne når de i dag likevel utlyser den årlige konsesjonsrunden, sier han.

Fagrådgiver Jørgen Næss Karlsen i Naturvernforbundet mener det virker som om regjeringen prøver å glemme at tiden for nye olje- og gassfelt er forbi.

– Selv det internasjonale energibyrået (IEA) sier at det er nødvendig for å nå klimamålene. Også dagen etter klimatallene for 2020 kom og viser at vi bommet på klimamålet vi hadde for i fjor, sier han.

Viser til flertall

– Utlysingen av denne TFO-runden er i tråd med regjeringens langsiktige politikk for petroleumsnæringen og innenfor de rammene for næringen som er bestemt av et bredt flertall i Stortinget, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Tildeling i det såkalte TFO-området ble innført i 2003 for å legge til rette for utforskning i de geologisk mest kjente delene av sokkelen.

