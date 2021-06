Rammene for 5G-auksjonen er klare

NTB Innenriks

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) deltok på Nkoms nettmøte onsdag der auksjonsreglene ble lagt fram.

– Dette er en viktig milepæl og et stort steg på veien mot auksjon i september, sier Helleland.

Auksjonen omfatter 3,6 GHz-båndet, som er det primære båndet for innføring av 5G, og 2,6 GHz-båndet, som i dag benyttes til 4G. Totalt er det 590 MHz til fordeling under auksjonen til mobilkommunikasjon og 5G.

– Regjeringen satser på å få raskt bredbånd til alle husstander og virksomheter i Norge. Det er viktig å utnytte disse frekvensressursene best mulig for å nå dette målet. Gjennom denne auksjonen vil vi tilby en rabatt på prisen auksjonsdeltakerne betaler for frekvensene, mot at de påtar seg en forpliktelse til å gi dekning med raskt bredbånd i områder som ikke har dette i dag, forteller Helleland.

Regjeringen legger opp til at utbygging av raskt bredbånd i distriktene, kan komme i gang tidligere og allerede fra 1. januar 2022.

Auksjonen vil gjennomføres som en åpen auksjon i flere runder.

