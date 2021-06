Norsk studie: Få får senvirkninger av covid-19

NTB Innenriks

Det var likevel en kortvarig økning i bruken av leger, som i stor grad skyldes plager fra luftveiene, skriver Aftenposten. Økningen var på mellom 13 og 49 prosent.

Forskerne så noe mer sykmelding i den yrkesaktive befolkningen.

– Det ser ut som om det går over etter to til tre måneder, iallfall i den forstand at man slutter å besøke lege med plagene. Hvis det hadde vært alvorlige og langvarige ettervirkninger, ville vi ha fanget det opp i tallene for økt helsetjenestebruk, forklarer Katrine Damgaard Skyrud, forsker ved FHI og forfatter av studien, til avisa.

Studien omfatter vel 1,6 millioner voksne, hvorav 2,75 prosent testet positivt, og 300.000 barn og unge, hvorav 1,3 prosent testet positivt.

Hos barn i alderen 1 til 15 år, kvinner over 45 år og menn over 70 år var allmennlegebruken fortsatt noe høyere (11 til 26 prosent) etter tre måneder.

Barn i alderen 1 til 5 år benyttet allmennlegetjenester lengst. FHI-forsker Karin Magnusson mener dette skyldes at foreldre til yngre barn kan ha en lavere terskel for å besøke lege etter barna har gjennomgått covid-19.

(©NTB)