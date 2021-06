Legekjede vil ikke tilby vaksinering med Janssen-vaksinen

NTB Innenriks

Regjeringen har åpnet for at man frivillig kan velge å ta vaksinen ved å be om en legevurdering for å få Johnson & Johnson-vaksinen i særlige situasjoner. Vurderingen kan bestilles hos privat lege, vaksinasjonsklinikker eller fastleger fra tirsdag 15. juni.

Men Dr. Dropin vil ikke tilby en slik vurdering, skriver VG.

– Jeg synes det er skikkelig ille at regjeringen sier at vaksinen er «frivillig». Da legges det et press på den enkelte lege, og unge mennesker som vil bli vaksinert for å reise, sier lege og daglig leder i Dr. Dropin, Daniel Sørli.

Andre private helseforetak som Aleris og Volvat opplyser at de ennå ikke har tatt stilling til om de skal tilby en slik tjeneste.

