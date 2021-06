NTB Innenriks

I rapporten kommer det fram at R-tallet i snitt har ligget på 0,9 fra 20. mai.

Det betyr at 100 smittede i snitt vil spre smitten videre til 90 nye, slik at totalt antall smittede over tid vil falle. FHI betegner trenden i smittespredningen som «flat eller noe synkende».

R-tallet for en uke siden estimeres til 0,7 – men da på mer usikkert grunnlag.

Alt i alt ble det meldt om 1.857 smittetilfeller i forrige uke, ned 19 prosent fra uka i forveien.