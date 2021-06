90 prosent av AstraZeneca-vaksinerte har tatt dose to med mRNA-vaksine

NTB Innenriks

Det har nå gått 12 uker siden de siste ble vaksinert med AstraZeneca-vaksine som første dose, opplyser Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

De mener den høye oppslutningen av dose to med mRNA-vaksine (Biontech/Pfizer eller Moderna) i stor grad skyldes god informasjon og praktisk tilrettelegging fra helseforetakene.

– Helseforetakene har gjort en fantastisk innsats både med å tilrettelegge for det praktiske tilbudet og ved å gi god informasjon om sikkerhet og effekt ved å kombinere disse vaksinene, sier FHI-overlege Sara Viksmoen Watle i pressemeldingen.

FHI opplyser at de ikke kjenner årsaken til at det gjenstår 10 prosent som til nå ikke har benyttet seg av tilbudet. De venter imidlertid at andelen som er fullvaksinert, vil øke noe de kommende ukene.

Norge stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen 11. mars etter meldinger om tilfeller av blodpropp, lave blodplatenivåer og blødninger hos personer som har fått vaksinen. 12. mai tok regjeringen vaksinen ut av det norske vaksinasjonsprogrammet.

Det er 138.300 personer som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen i Norge. En stor andel av disse er helsepersonell.

