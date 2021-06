Over 3 millioner vaksinedoser satt i Norge

NTB Innenriks

Ifølge Folkehelseinstituttets nettsider er det tirsdag registrert 3.012.227 millioner satte vaksinedoser i Norge.

1.822.035 personer har fått første dose av koronavaksinen, mens 1.190.192 har fått dose nummer to.

Den første vaksinedosen i Norge ble satt 27. desember i fjor. 163 dager senere har vi passert tre millioner.

– Det er fantastisk, sier helseminister Bent Høie (H), som sier det er mange som har en del av æren for at vaksinasjonsprogrammet går så bra i Norge.

Fortsatt høyt tempo

– Det er også positivt at befolkningen stiller opp om vaksineringen, og at svært mange har takket ja til tilbudet om vaksine. Over 94 prosent av alle over 65 år nå har fått vaksine, det er et imponerende høyt tall, sier Høie.

Også de neste månedene kommer antall satte vaksinedoser til å fortsette i et høyt tempo.

– Vi forventer store leveranser i tiden fremover, og kommunene har rigget seg slik at vaksineringen kan fortsette med fullt tempo også i sommer.

Høie imponert

– FHIs vaksinasjonskalender tilsier at alle nordmenn fra 18 år og oppover har fått tilbud om første dose i månedsskiftet juli/august, og at alle har fått tilbud om dose to i september, sier Høie.

– Jeg er imponert over vaksineringen, og kommunene har gjort en kjempejobb med å sette dosene. Tempoet er nå veldig bra, legger han til.

