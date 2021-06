Oslo kommer med oppdatering om koronatiltakene

NTB Innenriks

Det opplyser Byrådslederens kontor til Dagbladet.

Det vil bli sendt ut en pressemelding om koronasituasjonen og smitteverntiltak, ifølge avisa.

Onsdag 26. mai iverksatte Oslo kommune andre trinn av gjenåpningsplanen. I forbindelse med dette ble det nedfelt en forskrift som gjelder fram til torsdag 10. juni.

Dermed er et nytt vedtak rett rundt hjørnet. Om det betyr forlengelse av nåværende tiltak eller andre endringer, vites ikke.

Oslo har for øyeblikket et smitteutbrudd blant russen, og mandag sa Johansen at han ønsker å innføre et forbud mot kjøring med russebusser i byen i en uke framover.

Det ble registrert 66 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 19 under snittet de sju foregående dagene, men 14 flere enn på søndag.

