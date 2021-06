Kripos: Sju personer pågrepet i Norge i internasjonal operasjon

NTB Innenriks

Norsk politi har siden februar mottatt overskuddsinformasjon fra amerikanske myndigheter om alvorlig kriminell aktivitet i Norge. Denne informasjonen har blitt foredlet og videresendt til aktuelle politidistrikt.

– Som følge av informasjonen er sju personer pågrepet i forskjellige distrikt, siktet for alvorlig narkotikakriminalitet. Det er gjort betydelig beslag av narkotika og penger, sier politiadvokat Morten Stene i Kripos.

Kripos sier at flere av de pågrepne tidligere har vært ukjente for politiet, og det hadde krevd betydelige ressurser å avdekke deres roller uten informasjonen fra den internasjonale politioperasjonen.

– Politiet kan ikke utelukke flere pågripelser, sier Stene.

Krypterte telefoner

Operasjonen har vært et samarbeid mellom 16 land over hele verden, deriblant Norge.

Den samordnede aksjonen har gått under ulike navn, som Ironside i Australia og New Zealand og Trojan Sheild / Green Light i Europa og USA. Modifiserte mobiltelefoner, laget for at kriminelle skulle ta dem i bruk i den tro at de var krypterte og avlyttingssikre, er blitt spredt i kriminelle miljøer over hele verden.

Som følge av operasjonen er flere drap blitt avverget, mange tonn kokain, metamfetamin og marihuana er blitt beslaglagt og flere hundre medlemmer i tungt organisert kriminalitet er blitt arrestert.

Ukjente metoder

Stene sier videre at etterforskningen har avdekket nye og hittil ukjente metoder for å smugle narkotika inn til Norge.

– Denne modusen var også ukjent for flere av våre internasjonale samarbeidspartnere, og har fått oppmerksomhet internasjonalt. Av hensyn til den videre etterforskningen ønsker vi ikke å gi noen detaljer om denne metoden, sier Stene.

Kripos opplyser at flere trailere med betydelige mengder narkotika, som angivelig skulle videre til Norge, er blitt stanset av svensk politi som også har deltatt i operasjonen.