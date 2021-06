De første 18-åringene i Oslo har fått koronavaksine

NTB Innenriks

Det var en stri strøm av tenåringer som kom til vaksinasjonssenteret på Økern i Oslo tirsdag ettermiddag. Til sammen var det om lag 70 som hadde booket time.

– Vi har god dekning i dag. Alle SMS-ene vi sendte ut, endte i bookinger veldig raskt. De unge har høy digital kompetanse, og de ønsker vaksine, sier vaksinesenterleder Tina Arnesen.

Flere av 18-åringene var svært fornøyde med tilbudet.

– Jeg synes det er en lettelse. Det er nesten noe symbolsk i det, at man virkelig kan se begynnelsen på slutten, sier Bendik Gropen til NTB.

De har likevel ikke planer om å slippe koronarestriksjonene helt ennå.

– Jeg er fortsatt utsatt, selv om jeg har tatt vaksinen, sier Eiril Nærdal, som har gått glipp av en hel håndballsesong grunnet koronarestriksjonene.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) opplyser til NTB at planen er å gi hele aldersgruppa 18–24 første dose av koronavaksinen i løpet av de neste to ukene. I Oslo har koronasmitten vært særlig høy blant unge, og de siste ukene har det vært et større utbrudd blant russen på Oslos vestkant.

– De lever i den mest sosiale delen av livet, det må ikke vi som kanskje er mer tilårskomne glemme, sier Steen.

