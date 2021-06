Byrådet i Oslo avventer videre gjenåpning

NTB Innenriks

Den forsiktige gjenåpningen av Oslo har vært vellykket, men utbrudd de siste dagene viser at det skal lite til før bildet endrer seg. slår byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fast.

– Nå ser vi høy smitte blant ungdommer og i bydeler der det til nå har vært relativ lav smitte. Derfor velger vi nå å gå varsomt fram, slik at Oslofolk kan fortsette å nyte nyvunnen frihet, sier han i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Smitten økte i starten av juni, og et utbrudd blant russen har ført til høye smittetall i blant annet Nordre og Vestre Aker. I forrige uke var det 596 nye smittede i Oslo, de høyeste tallene siden midten av mars.

Byrådet har dermed besluttet å innføre forbud mot bruk av russebusser.

Johansen viser til Trondheim, Hammerfest og Hamar, som alle har måttet stenge ned etter store lokale utbrudd.

– Det gjør vi det vi kan for å unngå. Vi har fremdeles våre ord i behold om at når vi åpner så ønsker vi at det skal være for godt, sier byrådslederen.