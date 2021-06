NTB Innenriks

Det var før helgen elleve koronatilfeller hvor laben ved St. Olavs hospital mente det var svært stor sannsynlighet for at var den indiske varianten, også kalt deltavarianten.

– Det er fordelt over fire smitteklynger, som ikke har noen direkte kobling til hverandre. To av klyngene er godt avgrenset, mens i de to andre er det personer i klyngene som har vært sosialt aktive, uttalte kommuneoverlege Elizabeth Kimbell før helga til Adresseavisen.

I tre av tilfellene var smittekilden ukjent.