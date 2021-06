Smitten opp 87 prosent i Oslo

NTB Innenriks

Smittetallene i Oslo steg dermed hele 87 prosent fra uke 21 til uke 22. Det viser kommunens egne tall.

Et stort utbrudd av covid-19 blant russ i Oslo vest er en viktig del av forklaringen.

Det er bydel Vestre Aker som nå har det høyeste smittetrykket, med et nivå på 269,6 smittede per 100.000 de siste to ukene. Smitten har derimot falt markant i de østlige bydelene, som er blitt prioritert i vaksineringen etter en lang periode med høy smitte.

Fortsatt bekymret

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener den største bekymringen nå er at smitten kan spre seg videre fra russen til uvaksinerte i foreldregenerasjonen.

Men russen testes jevnlig, og det bør være mulig å holde kontroll, fastslår han.

– Samtidig er det usikkerhet knyttet til situasjonen på Østlandet. Vi er fortsatt bekymret for at særlig yngre aldersgrupper kan bidra til en god del smittespredning, sier Nakstad til NTB.

Aldersgruppen 10–19 år har skilt seg kraftig ut i Oslo de siste to ukene med vesentlig høyere smitte enn øvrige aldersgrupper.

Nakstad minner likevel om at smitten totalt sett ikke er spesielt høy i Oslo nå.

Håper på videre gjenåpning

Samtidig har smittetallene nasjonalt gått motsatt vei.

I uke 22 ble det meldt om 1.993 nye smittetilfeller. Det er en reduksjon på 17 prosent fra 2.410 smittetilfeller i uke 21. NTB har da tatt utgangspunkt i tallene som meldes fram den nasjonale databasen MSIS like etter midnatt hver dag.

– Det ser ut som man nå begynner å få mer kontroll både i Trondheim og andre steder hvor man har slitt med utbrudd, oppsummerer Nakstad.

– Det lover godt for at man kan begynne på den videre gjenåpningsprosessen, sier han.

En beslutning om neste trinn i gjenåpningen kan trolig ventes innen neste uke.

