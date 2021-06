Mann i varetekt etter tre forsøk på overfallsvoldtekt i Oslo

NTB Innenriks

Alle tre voldtektsforsøkene skjedde i Oslo natt til lørdag. Alle skjedde på offentlig sted, og det var ingen relasjon mellom den siktede og de tre kvinnene, skriver TV 2.

Mannen ble pågrepet natt til lørdag etter at et vitne varslet politiet. Fengslingsmøtet, mandag ble gjennomført uten at den siktede møtte i retten. Retten ga politiet medhold i kravet om varetekt og fengslet mannen i fire uker med brev- og besøkskontroll.

– Vårt budskap er at vi har pågrepet det vi mener er riktig gjerningsperson, sier politiadvokat Hilde Strand til TV 2.

