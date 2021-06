To menn dømt etter at mann og kvinne ble knivstukket i Arendal

NTB Innenriks

Knivstikkingene skjedde 12. oktober i fjor da mannen i 40-årene og mannen i 30-årene, bevæpnet med kniver og ruset på kokain, brøt seg inn i leiligheten til de fornærmede i Arendal, ifølge dommen fra Agder tingrett.

Det oppsto et basketak mellom mannen i 40-årene og den fornærmede mannen. Under basketaket ble den fornærmede mannen påført i alt ni knivstikk. Tre av dem var potensielt livstruende, men han overlevde.

Under basketaket fikk kvinnen tak i en machete. De to tiltalte forsøkte å ta fra henne denne, og i forbindelse med dette stakk mannen i 40-årene henne i ryggen slik at hun blant annet fikk punktert en lunge.

Mannen i 40-årene påberopte seg nødverge for knivstikkingene av begge de fornærmede. Retten avviste på sin side at det kunne dreie seg om nødverge og dømte ham til åtte år og seks måneders fengsel blant annet for drapsforsøk på mannen og grov kroppsskade på kvinnen.

Mannen i 30-årene ble dømt til tre års fengsel for blant annet for medvirkning til grov kroppsskade på de to fornærmede.

I tillegg må de to ut med til 200.000 kroner i oppreisning til mannen og 80.000 kroner i oppreisning til kvinnen.

