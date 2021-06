TV 2: Regjeringen går inn for tvungen lønnsnemnd – kommunestreiken avblåses

NTB Innenriks

Tvungen lønnsnemnd betyr i praksis at streiken avblåses, og det er det som trolig vil skje i ettermiddag, melder kanalen.

Kommunestreiken har vart siden 27. mai og har omfattet 22.667 Unio-medlemmer, hvorav 1.891 i Oslo. Medlemmene som er tatt ut i streik, er lærere, helsearbeidere, samt ansatte i andre kommunale virksomheter.

Blant de streikene har det vært over 2.000 sykepleiere.

Nærmere 180 skoler og 35 barnehager landet over, samt en rekke skoler og barnehager i Oslo, er berørt av streiken, i tillegg til helseinstitusjoner, biblioteker og administrative funksjoner.

Tilbud om 2,8 prosent lønnstillegg

KS og Oslo kommune kom til enighet med de andre tre hovedsammenslutningene, LO, YS og Akademikerne, men ikke Unio. Avtalen Unio ikke ville gå med på, var et lønnstillegg på 2,8 prosent, som er 0,1 prosentpoeng over rammen for frontfaget.

I første omgang var det 7.390 ansatte som ble tatt ut i streik, men over 15.000 ansatte la ned arbeidet i et nytt uttak fra og med sist tirsdag.

Varslet opptrapping

Torsdag varslet Unio at streiken ville bli ytterligere trappet opp neste uke.

Opptrappingen ville ha rammet kommunene der det allerede er medlemmer som er tatt ut i streik.

Ti av landets fylkeskommuner, deriblant Oslo, samt kommunene Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Haugesund, Kristiansand, Porsgrunn, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund har vært rammet av streiken.