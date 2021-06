Skogbrannen på Sotra kan vare i flere dager

NTB Innenriks

– Vi melder ikke kontroll nå, siden det er et svært område som har brent. Vi gjør alt for å forebygge at dette skal ta av igjen. Det er ekstremt tørt, og vind er en faktor som spiller veldig mye inn på sånne branner som dette, sier innsatsleder Pål Hansen i brannvesenet til Bergensavisen.

Natt til fredag løyet vinden, men var ventet øke fredag formiddag, ifølge Meteorologisk institutt.

– Det er vi redde for, så nå kjører vi på for å få dynket mest mulig, sier Hansen.

Brannmannskaper er plassert ut på steder der de venter at flammene kan blusse opp.

Kan ta flere dager

Det kan ta flere dager før brannen er under kontroll, sier innsatsleder Jarl Hestad ved 11-tiden fredag.

Evakueringen av innbyggerne i de utsatte områdene fortsetter, opplyser ordfører Tom Georg Indrevik i Øygarden kommune.

– Ingen personer kan oppsøke boligene i evakuerte områder. Ågotneshallen er åpen for dem som har behov for å møtes. Der vil blant annet personell fra Røde Kors og kommunen være til stede, opplyser han.

Kommunen kommer med ny informasjon om evakueringen innen klokka 16.

To hus tatt av flammene

De første meldingene om brannen kom ved 12-tiden torsdag. Rundt 150 brannmannskaper fra ti brannstasjoner har deltatt i slokkearbeidet sammen med Sivilforsvaret.

Det begynte først å brenne i den tørre lyngvegetasjonen ved Fjæreidepollen på Sotra. Deretter spredte brannen seg i stor fart nordover, blant annet til Dalaskjenet, der et hus begynte å brenne, før den blusset opp i Kårtveitpollen noen kilometer lenger nord.

To hus er tatt av flammene.

Starter etterforskning

Politiet ønsker tips fra publikum som kan bidra til å avdekke brannårsaken. De har så langt opplysninger om dette og har startet en bred etterforskning.

Kriminalteknikere fra Vest politidistrikt skal gjøre undersøkelser fredag, og det skal gjennomføres vitneavhør av beboere i området der brannen startet, opplyser Vest politidistrikt.

Politiet ønsker tips i saken og har opprettet tipstelefon på 47 69 60 60.

Det er foreløpig ingen indikasjoner på at brannen var påsatt.

Setter inn flere helikoptre

I løpet av natten har 50 mann fra Sivilforsvaret vært på plass. De har hatt observasjonsposter for å se om det dukker opp nye branner. Fredag morgen er to helikoptre satt inn i slukkingsarbeidet på Ågotnes, skriver Bergens Tidende.

– De har fått sine områder de jobber på. Ett er i området der brannen startet, sør for Ågotnes, og ett opp mot Ågotnes, sier vaktkommandør Ole Jacob Hartvigsen i 110 Vest.

Seks nye helikoptre vil være klare til å bidra utover fredagen.

Vel 500 personer fra flere bebygde områder i nærheten er evakuert.

If setter krisestab

Forsikringsselskapet If har satt krisestab for å kunne bidra med hjelp på kort varsel hvis brannen på Sotra skulle blusse opp igjen. Foreløpig har ikke selskapet fått inn skademeldinger etter brannen som startet torsdag.

– Vi har satt skadeapparatet i beredskap, slik at vi raskt kan bidra med å assistere huseiere som er blitt berørt av brannen. Vi er forberedt på at enkelte hus allerede kan ha fått sotskader på kledningen utvendig, og er derfor klare med eksperter på skadesanering, opplyser kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If til NTB.

