Skogbrannen på Sotra fortsatt ikke under kontroll

– Det har blusset opp her og der et par ganger, men det har brannmannskapene tatt seg av. Det brenner ikke noen steder på morgenkvisten fredag, sa operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til NTB tidlig fredag morgen.

Like etter klokka sju melder imidlertid brannvesenet at de ikke har full kontroll.

– Vi melder ikke kontroll nå, siden det er et svært område som har brent. Vi gjør alt for å forebygge at dette skal ta av igjen. Det er ekstremt tørt, og vind er en faktor som spiller veldig mye inn på sånne branner som dette, sier innsatsleder Pål Hansen i brannvesenet til Bergensavisen.

Det er vindsituasjonen som gjør situasjonen vanskelig. Natt til fredag løyet vinden, men Meteorologisk institutt melder at vinden vil ta seg opp igjen fredag ved 10-tiden.

– Det er vi redde for, så nå kjører vi på for å få dynket mest mulig. Vi plasserer ut mannskaper på de stedene som vi venter at brannen kan møte oss når det blåser opp igjen, sier Hansen.

Ønsker tips

De første meldingene om brannen kom ved 12-tiden torsdag, og store styrker rykket ut. Rundt 150 brannmannskaper fra ti brannstasjoner har deltatt i slokkearbeidet sammen med Sivilforsvaret.

– Nødetatene har vært til stede i området i natt. Politiet har bistått med å sperre av områder, sikre verdier og håndtere evakuerte. I løpet av morgentimene fredag blir det rullering av mannskap og det vil også bli satt inn helikopter, sier Hausvik.

Politiet ønsker tips fra publikum som kan bidra til å avdekke brannårsaken.

Det begynte først å brenne i den tørre lyngvegetasjonen ved Fjæreidepollen på Sotra. Deretter spredte brannen seg i stor fart nordover, blant annet til Dalaskjenet, der et hus begynte å brenne, før den blusset opp i Kårtveitpollen noen kilometer lenger nord.

I alt er to hus tatt av flammene.

Setter inn flere helikoptre

I løpet av natten har 50 mann fra Sivilforsvaret vært på plass. De har hatt observasjonsposter for å se om det dukker opp nye branner. Fredag morgen er to helikoptre satt inn i slukkingsarbeidet på Ågotnes, skriver Bergens Tidende.

– De har fått sine områder de jobber på. Ett er i området der brannen startet, sør for Ågotnes, og ett opp mot Ågotnes, sier vaktkommandør Ole Jacob Hartvigsen i 110 Vest.

Seks nye helikoptre vil være klare til å bidra fra klokka 10.

Vel 500 personer fra flere bebygde områder i nærheten er evakuert.

Ifølge Meteorologisk institutt vil vinden, som løyet i løpet av torsdag kveld, ta seg opp igjen fra fredag morgen.

