Ropstad: – En avtale av stor betydning

NTB Innenriks

– Dette er den mest omfattende frihandelsavtalen Norge noensinne har inngått, med unntak av EØS-avtalen. Det er en avtale som er av stor betydning for norsk næringsliv, sier KrF-lederen.

– Vi har vist at vi står opp for et velfungerende importvern og distriktsjordbruket i landet vårt. Fasiten er klar. Ingen nye kvoter på storfe, ingen kvoter på sau/lam og ingen nye kvoter på ost.

– Vi vet hvor utrolig viktig de gressbaserte husdyrnæringene er for å kunne opprettholde et levende og aktivt landbruk i hele landet. Derfor har det vært helt sentralt for KrF i forhandlingene å skjerme disse næringene, sier Ropstad.

(©NTB)