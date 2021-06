NTB Innenriks

– Det er gledelig å se at smittetallene i Europa faller. Det betyr at flere kan tilbringe innreisekarantenen i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre. Dette gjelder for eksempel innreisende fra Tyskland og Italia, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse fredag.

(©NTB)