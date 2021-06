Politiet avslutter søket etter de to savnede i Lindesnes

NTB Innenriks

– Dersom politiet får nye opplysninger i saken, vil det bli vurdert om det er grunnlag for ytterligere søk, sier operasjonsleder Vidar Arnesen i Agder politidistrikt.

Beskjeden kommer etter at politiet fredag gjorde et omfattende søk etter de to savnede. Politihelikopter og mannskap fra KV-Sortland har bistått i søket, som var uten funn.

Det er 44 år gamle Karl Jørgen Reme, bosatt i Lyngdal, og Dag Størksen (51), bosatt i Lindesnes, som er savnet. De to er antatt omkommet. Pårørende er varslet om at politiet avslutter søket.

Leteaksjonen ble iverksatt etter at en båt ble funnet halvveis sunket sørøst for Lindesnes. Hypotesen er at de to savnede var i båten.

