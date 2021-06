Over 50.000 har vært på karantenehotell

NTB Innenriks

I forrige uke måtte 7.200 personer inn på karantenehoteller i Norge, noe som er en økning på 41 prosent fra uke 20 til uke 21. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tar forbehold om at tallene fra midlertidig benyttede hoteller ikke er rapportert inn, så det kan være snakk om enda flere.

Fra torsdag 3. juni ble reglene endret, slik at alle som er fullvaksinerte i Norge eller kan bevise at de har hatt korona, kan ta karantenen hjemme i stedet for på hotell. Likevel er myndighetene bekymret for at det ikke vil være nok kapasitet på karantenehotellene fremover.

– Dette vil hjelpe litt, men ikke nok. Utfordringen er stor innreise og vi ser av prognoser at dette bare vil øke, sier Geir Henning Hollup, fagleder for beredskap hos Statsforvalteren i Oslo og Viken til P4-nyhetene.

I forrige uke påla statsforvalteren Lillestrøm kommune å finne hotellplasser som kan brukes til karantenehotell. Torsdag ble Asker og Bærum pålagt det samme. På Østlandet er det Ullensaker, Sarpsborg og Oslo som har huset de fleste gjestene på karantenehotell til nå.

– Og nå er sommeren og turistsesongen rett rundt hjørnet, så mange hoteller vil helst ikke brukes som karantenehoteller, sier Hollup.

Han sier videre at det er vanskelig å planlegge fordi det er usikkerhet rundt hvor mange som kommer med fly til Norge fra utlandet, men at det ser ut til å være en betydelig økning.

(©NTB)