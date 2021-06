Nybø: Mest ambisiøse avtalen Norge har inngått siden EØS-avtalen

NTB Innenriks

– Handel og markedsadgang er helt avgjørende for en liten og åpen økonomi som Norge, og er helt avgjørende for vår fremtidige velferd, sier næringsminister Iselin Nybø (V) på regjeringens pressekonferanse fredag.

Avtalen er fremforhandlet på rekordtid og over digitale møter, samtidig som Storbritannias egne forhandlinger med EU pågår.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi er i mål med forhandlingene. Det er avgjørende for norsk næringsliv at vi kan opprettholde og konkurrere om markedsandeler i en av våre aller viktigste markeder, sier Nybø.

I dag går 22 prosent av all norsk eksport til Storbritannia, med stor etterspørsel etter olje og gass, fisk og sjømat og industrivarer.

– Avtalen gir etterlengtet forutsigbarhet for bedriftene. Den gir muligheter for næringslivet, frihet for den enkelte, og bidrar til at handelen, verdikjedene og konkurransekraften videreføres, sier næringsministeren.

