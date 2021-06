Nakstad: Vi ble tatt på senga av den britiske varianten

NTB Innenriks

– Vi ble litt tatt på senga av den britiske varianten som plutselig var her og ga oss en tredje smittebølge, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på fredagens pressekonferanse.

Den britiske varianten ble første gang påvist i Norge 27. desember, hos to reisende som kom fra Storbritannia tidligere samme måned.

Nakstad berømmer likevel kommunenes arbeid for å bekjempe smitten.

– En stor takk til dem i kommunen og i laboratoriene som fremdeles jobber mye for at vi kan beholde kontrollen over pandemien i Norge, sier Nakstad.

