Naboer bes lukke vinduene etter industribrann i Arendal

Brannen i industriområdet natt til fredag har ført til mye røyk og politiet ber nå om at beboere vest for brannstedet om å lukke vinduer og ventiler.

– Det gjøres fortløpende vurderinger på om det er behov for å evakuere beboere i området, skriver politiet i Agder på Twitter.

Skadeomfanget var fredag morgen fremdeles ukjent, men det brenner fortsatt i et lagerbygg og i et flisanlegg, skriver Agderposten.

Ifølge avisen er det tredje gang på ett år at det brenner i samme anlegg.

Nødetatene fikk melding om brannen i industriområdet på Høgedal fra en mann som kjørte forbi på E18 klokka 3.28 natt til fredag. Veien ble stengt i alle fire felt i rundt halvannen time etter brannmeldingen.

– Det er et ganske stort bygg i Ravnåsveien som brenner. Vi har snakket med representanter for eierne som sier at det ikke er lagret noe i bygningen som skal avgi giftig røyk, opplyste operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til NTB.

Han sier bygningen ble raskt overtent etter at brannmannskapene kom fram.

– Det lagres stort sett vanlig søppel og flis i bygget. Hjullastere og gravemaskiner er satt inn for å flytte på dette, slik at slokkearbeidet blir lettere.

Mellom 10 og 15 naboer er evakuert fra området. Noen har tatt inn på hotell i Arendal sentrum, mens andre har ordnet overnatting privat.

Det skal ikke være spredningsfare.

