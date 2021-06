Lemper på koronatiltakene på Svalbard – nå kan hotellene ta imot flere gjester

NTB Innenriks

Beleggsgrensen for overnattingssteder blir hevet til 90 prosent, opplyser regjeringen.

Den økte beleggsgrensen gjelder uavhengig av om rommet har eget bad eller ikke. I dag er beleggsprosenten på henholdsvis 60 og 70 prosent, avhengig av om rommene har eget bad.

Begrensningene har vært nødvendige på Svalbard fordi man der ikke har samme mulighet til gjennomføring av karantene eller isolasjon som på fastlandet.

– De fleste beboere på Svalbard er nå beskyttet mot covid-19 i og med at befolkningen her har vært prioritert for vaksinering. Det er likevel nødvendig å holde av 10 prosent av overnattingskapasiteten, i fall det likevel skulle oppstå behov for karantene eller isolasjon, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

