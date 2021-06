Flere kan ta innreisekarantenen i eget hjem

NTB Innenriks

– Det er gledelig å se at smittetallene i Europa faller. Det betyr at flere kan tilbringe innreisekarantenen i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre. Dette gjelder for eksempel innreisende fra Tyskland og Italia, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse fredag.

Island er allerede unntatt fra innreisekarantene, og Malta blir nå også unntatt. Reisende fra Island og Malta som mellomlander i Tyskland, skal ha innreisekarantene.

Åpner for unntak fra karantenehotell

Regjeringen åpner også for at personer med særlig sterke årsaker, kan få fritak fra karantenehotell. Personene må igjennom en snever søknadsordning.

– Selv om vi fortsatt trenger strenge regler for karantenehotell, er det i noen spesielle tilfeller nødvendig med unntak. Det er derfor bra at vi nå har fått på plass denne ordningen, men understreker at de som får dette unntaket, fortsatt vil måtte ta karantene hjemme eller på egnet sted, sier Mæland.

Snever unntaksregel

Ordningen ligger under Utlendingsdirektoratet (UDI) som har laget en egen søknadsløsning som ble lansert 31. mai. Det har til nå kommet inn vel 400 søknader.

Det er ment som en snever unntaksregel, og søkeren må ha «sterke velferdshensyn» eller «andre tungtveiende grunner» skal vedkommende slippe karantenehotell, ifølge covid-19-forskriften.

