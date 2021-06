Eldre mann funnet død etter at bil kjørte ut i elv i Finnmark

NTB Innenriks

– Bilen er funnet av dykkere under brygga i nærheten av elveutløpet. En omkommet, eldre mann er brakt ut av kjøretøyet, skriver Finnmark politidistrikt på Twitter klokken 13.08 fredag.

Det var klokken 11.20 at politiet meldte at en bil hadde kjørt ut i Jakobselva i bygda Vestre Jakobselv i Vadsø, og at den hadde sunket. Alle nødetater, samt en kranbil, ble sendt til stedet.

Innsatsleder, Kim Pleym, sier til iFinnmark at de foreløpig ikke vet hva som har skjedd.

– Vedkommende er nå fraktet i land. Hva som har skjedd, vil videre etterforskning vise, sier han.

Det var flere vitner til hendelsen der bilen kjørte utfor brua i Vestre Jakobselv. Bilen skal ha holdt en fart på rundt 50–60 kilometer i timen, ifølge vitnene.

