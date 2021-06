Ambassadør: – Ny standard for internasjonale handelsavtaler

NTB Innenriks

– Denne omfattende avtalen setter en ny standard blant internasjonale handelsavtaler og gjenspeiler det unike, nære forholdet mellom Storbritannia og Norge, og særlig det historisk tette handelsforholdet, sier ambassadør Richard Wood.

– Nå har vi sikret gode vilkår for bedrifter ikke bare i varehandel, men også innen tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser og en rekke andre områder. Slik sikrer vi et solid og langsiktig grunnlag for handelsforholdet som er viktig for begge land, sier ambassadøren i en pressemelding.

Han mener at avtalen går lenger enn den som allerede er på plass, og reduserer for eksempel tollen på britisk fiskefor som eksporteres til Norge og norsk sjømat som eksporteres til Storbritannia.

Det gjelder for eksempel reker, kreps og enkelte typer hvit fisk. Dette vil gjøre det mulig for britisk fiskeforedlingsindustri å kutte kostnader, samtidig som norsk sjømatindustri vil få nye muligheter.

Wood understreker også at frihandelsavtalen er den første i verden som setter tak på kostnadene knyttet til internasjonal roaming. Dette vil sikre at reisende mellom Storbritannia, Norge og Island ikke vil måtte betale ekstra kostnader for roaming.

