Aktor ber om 21 års fengsel etter barnedrapene i Lørenskog -forsvareren mener moren var utilregnelig

NTB Innenriks

Påstanden ble lagt ned av aktor Ane Evang i Romerike og Glåmdal tingrett fredag formiddag. Kvinnen har i retten forklart at hun ikke husker drapene, men har erkjent at det ikke kan være noe annen enn henne.

– Det er forskjell på ikke å huske og det å ikke ville huske. Ingenting peker på noen annen gjerningsmann, sa Evang i prosedyren.

Aktor mener motivet for drapene var at tiltalte ville hindre at barna skulle leve videre med eksmannen og hans nye kjæreste, etter at hun selv tok sitt eget liv.

Planlagte drap

– Hun fremstiller seg etter mitt syn som et offer i denne saken. Barna skulle ikke oppleve å miste moren sin – de skulle framfor alt ikke få leve med eksmannen og hans nye kjæreste, sa statsadvokaten.

I sin oppsummering for retten pekte hun på at det var et voldsomt misforhold mellom kvinnens livssituasjon etter skilsmissen, og det å begå drap på sine to barn. Videre trakk hun fram at drapene fremsto som planlagte, at den ene sønnen var gitt et bedøvende legemiddel og at drapshandlingene tok lang tid.

– Det må legges vekt på at barna opplevde betydelig dødsangst før de mistet bevisstheten og at det skjedde av en av deres nærmeste omsorgspersoner og i deres eget hjem, sa Evang.

– Var utilregnelig

Tiltaltes forsvarer, advokat Gard A. Lier, ba retten ta hensyn til den betydelige tvilen rundt hva som skjedde i tidsrommen fra midnatt lørdag 18. juli og fram til morgenen etter klokka 8.35 da brannvesenet rykket til leiligheten etter melding om brann.

– Jeg mener at retten ikke kan utelukke en utilregnelighet, enten ved en psykose eller sterk bevissthetsforstyrrelse, sa Lier i sin prosedyre.

De rettspsykiatrisk sakkyndige som har undersøkt kvinnen, er begge enige om at kvinnen ikke var i noen form for psykose eller annen tilstand av utilregnelighet da drapene ble begått. For å underbygge tvilen, viste Lier til at flere kompetente fagpersoner som traff kvinnen like etter den dramatiske natten, var av den oppfatning at hun virket psykotisk.

– Retten må være i en berettiget tvil om hennes tilstand, og er dere i tvil, så må dere frifinne henne, sa Lier.

Fars sluttinnlegg

Prosedyrene markerte slutten på den fem dager lange rettssaken. Den tiltalte kvinnen, som helt siden drapene har vært tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus, fikk torsdag rettens tillatelse til å la være å møte den siste dagen. Hennes eksmann var derimot til stede i retten og fikk dommer Anja Bechs tillatelse til å si noe avsluttende ord.

I et hjerteskjærende innlegg fortalte han hvordan han siden drapene har forsøkt å forstå hvordan en slik tragedie kunne ramme dem alle. Han nevnte alle normale livshendelser som ville preget barnas liv, som nå aldri vil skje.

– I stedet må jeg bruke resten av livet mitt til å få et hvorfor til å bli et hvordan. Hvordan kan vi sørge for at de aldri blir glemt, sa 34-åringen.