Vestre Toten: Mann døde kort tid etter sin tredje dose koronavaksine

Kommuneoverlege Jens A. Mørch bekrefter overfor Oppland Arbeiderblad at det uventede dødsfallet skjedde kort tid etter at mannen hadde fått sin tredje dose med vaksine.

Han sier det ikke er noen holdepunkter i forskningen, eller erfaring så langt, som viser at det følger noen ekstra risiko for alvorlige komplikasjoner ved ekstra doser.

– Dette er likevel noe som selvfølgelig vil bli undersøkt spesielt nøye, sier Mørch.

Årsaken til at mannen fikk tre doser, var en misforståelse ved registrering på vaksinestasjonen, sier kommuneoverlegen. Ved innkallingen framgår tidspunkt for første og andre dose, og det er 6 uker imellom vaksinene i den gruppen.

– I dette konkrete tilfellet oppsto en misforståelse ved registrering på vaksinestasjonen, og beklageligvis fikk vedkommende sin andre dose allerede etter 2 uker, sier Mørch.

– Det ble konferert med Folkehelseinstituttet, som viste til at den for tidlig gitte dosen ikke kunne regnes som 2. dose. For å få den ønskede beskyttelseseffekten var det derfor nødvendig med en 3. dose, med minimum 4 ukers intervall. Det var den vaksinen vedkommende fikk, på rett tidspunkt, opplyser kommuneoverlegen til avisen.

