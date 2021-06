NTB erfarer: Norge og Storbritannia enige om frihandelsavtale

NTB Innenriks

Avtalen blir lagt fram for Stortinget for godkjenning. Detaljene vil bli kjent fredag. NRK meldte om enigheten først.

Næringsminister Iselin Nybø (V) hadde opprinnelig som mål å få avtalen på plass innen oktober i fjor, men knallhard tautrekking om landbruk sto lenge i veien for enighet.

Nybø varslet i slutten av forrige uke at landene var «helt i sluttfasen» av forhandlingene.

Svært viktig avtale

Den nye frihandelsavtalen har blitt forhandlet fram fordi Storbritannia har forlatt EU. Norge hadde egentlig satt 9. oktober i fjor som frist for å komme til enighet med britene. Men det lyktes ikke, og forhandlingene har vært på overtid.

Storbritannia er Norges viktigste handelspartner etter EU. NHO-direktør Ole Erik Almlid har tidligere advart Stortinget om å ta ferie før avtalen var på plass.

– Dette er en helt avgjørende avtale for Norge. Det er den viktigste avtalen siden EØS-avtalen. Dette er vårt største enkeltland når det gjelder handel, sa Almlid til NTB.

Uenighet om mat

Det er landbruksvarer som har vært den største utfordringen i siste del av forhandlingene.

Storbritannia skal ha gått inn i prosessen med svært offensive krav om økt tilgang til eksport av britiske landbruksvarer til Norge. Norge har på sin side kjempet for bedre betingelser for eksport av norsk sjømat til Storbritannia, men har ikke ønsket å utsette norske bønder for økt handelspress.

Det er i første rekke britiske krav om importkvoter for storfekjøtt og ost, men også sau og lam, som har skapt bekymring på norsk side.